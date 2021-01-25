الأحد 28 شوال 1443 ﻫ - 29 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبد الصمد عرضت مع المعنيين كيفية حصول القطاع الاعلامي على اللقاح

25 - يناير - 2021
الوزيرة عبدالصمد مع الكعكي والقصيفي

الوزيرة عبدالصمد مع الكعكي والقصيفي

A A A
طباعة المقال

عقدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد ظهر اليوم، اجتماعا في مكتبها بالوزارة، مع نقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين جوزيف القصيفي، وحددت معهما الفئات العاملة في القطاع الإعلامي التي يجب أن تعطى أولوية في الحصول على لقاح كورونا على سواها من العاملين في القطاع، وذلك بالنظر إلى طبيعة عملها التي تعرضها باستمرار إلى مخاطر الإصابة.

وتطرقت وزيرة الإعلام خلال اللقاء، إلى هواجس القطاع الإعلامي في ظل جائحة كورونا التي أصابت حوالي 100 إعلامي لبناني، وبحثت في السبل الآيلة إلى تخطي العراقيل التي فرضتها الجائحة.

وكان نقيب المحررين قد وجه كتابا إلى عبد الصمد، شكرها فيه على “اهتمامها الدائم بقضايا الإعلام والإعلاميين، وحرصها المستمر على التنسيق مع نقابة المحررين، لا سيما في موضوع حصول الإعلاميين على لقاح كورونا ضمن الدفعة الأولى التي ستصل الى لبنان في شباط المقبل”، منوها بـ”حرصها على حسن العلاقة مع الأسرة الإعلامية ككل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اعتداء وحشي على "سبعيني" في مخفر جزين
    فيديو لاعتداء وحشي على “سبعيني” في مخفر جزين.. وقوى الأمن توضح!
    اتحاد FYBL يدعو الى التراجع عن إقفال مؤسسات في الجميزة وانطلياس
    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    وزير الاقتصاد: لبنان سيبقى قادرًا على النهوض والتقدم والتفوق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرسوم تجنيس جديد يُطبخ على النار
    صورة توضيحية
    “فيديو” يوثق آخر لحظات شاب قبل انتحاره في حوش الامراء – زحلة
    اليكم التسعيرة الصباحية لدولار السوق السوداء