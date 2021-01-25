عبد الصمد عرضت مع المعنيين كيفية حصول القطاع الاعلامي على اللقاح

عقدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد ظهر اليوم، اجتماعا في مكتبها بالوزارة، مع نقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين جوزيف القصيفي، وحددت معهما الفئات العاملة في القطاع الإعلامي التي يجب أن تعطى أولوية في الحصول على لقاح كورونا على سواها من العاملين في القطاع، وذلك بالنظر إلى طبيعة عملها التي تعرضها باستمرار إلى مخاطر الإصابة.

وتطرقت وزيرة الإعلام خلال اللقاء، إلى هواجس القطاع الإعلامي في ظل جائحة كورونا التي أصابت حوالي 100 إعلامي لبناني، وبحثت في السبل الآيلة إلى تخطي العراقيل التي فرضتها الجائحة.

وكان نقيب المحررين قد وجه كتابا إلى عبد الصمد، شكرها فيه على “اهتمامها الدائم بقضايا الإعلام والإعلاميين، وحرصها المستمر على التنسيق مع نقابة المحررين، لا سيما في موضوع حصول الإعلاميين على لقاح كورونا ضمن الدفعة الأولى التي ستصل الى لبنان في شباط المقبل”، منوها بـ”حرصها على حسن العلاقة مع الأسرة الإعلامية ككل”.