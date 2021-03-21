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عبد الصمد: لم تصلنا اي رسالة من الحراك وأبوابنا مفتوحة أمام الجميع

منذ ساعة واحدة
منال عبدالصمد

منال عبدالصمد

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أصدرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد البيان الآتي: أعلنت اليوم مجموعات من الحراك الشعبي عبر الإعلام عن توجهها الى وزارة الإعلام لتسليم وزيرة الإعلام رسالة حول مطالبها، ولكن حتى الساعة لم يصلنا أي رسالة.

أضافت: يهمّنا في هذا السياق التأكيد أن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع، وأن منصّات الإعلام العام واكبت هذا الحراك منذ انطلاقته، وهي لن تدّخر جهداً في سبيل نقل المطالب المحقة، أمانة للرسالة التي اؤتمنت عليها ومساهمة منها في إرساء دعائم الحل في أسرع وقت.

وختمت: إننا إذ نراهن على وعي الحراك الشعبي، نتعهّد أن يظل الإعلام ناطقاً موضوعياً باسم جميع المواطنين،امام الجميع لنقل الحقيقة وكل من يلجأ إليه لنقل الحقيقة.

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