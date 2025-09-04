الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
عبد العاطي لرجي: مصر متضامنة مع لبنان وتدين استهداف "اليونيفيل"

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي وزير الخارجية يوسف رجي.

على هامش الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية، استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي وزير الخارجية يوسف رجي.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع الجمهورية اللبنانية ، ودعمها لوحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها، كما أكد ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب اسرائيل من كافة المناطق التي احتلتها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بشكل كامل ودون انتقائية.

وأشاد الوزير عبد العاطى بالدور المهم الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وقد ادان فى هذا السياق استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواقع تابعة لقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان، مؤكدا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يقوض من الجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والاستقرار.

