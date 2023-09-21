عبد اللهيان: إيران لن تتردد في مساعدة العملية السياسية في لبنان

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في المواضيع التي تهمّ البلدين، بالإضافة إلى آخر تطورات العملية السياسية في لبنان.

وأكد عبد اللهيان، أنّ إيران لن تتردد في مساعدة العملية السياسية في لبنان على أساس القرار الذي سيتخذه اللبنانيون.

كما شدد وزير خارجية إيران على أهمية القضية الفلسطينية ودعم إيران المستمر للمقاومة في لبنان وفلسطين ضد تهديدات “النظام الصهيوني”.

وثمن بو حبيب من جهته، الدعم البنّاء الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان.