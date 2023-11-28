عبد اللهيان: "حزب الله" تلقّى 28 رسالة من أميركا وأوروبا ترجوه ضبط النفس

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى أنّ الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية أرسلت أكثر من 28 رسالة إلى حزب الله، لضمان عدم توسع الحرب في قطاع غزة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

عبد اللهيان ذكر في حواره لِـ “الجزيرة”، أنّ “الولايات المتحدة بذلت الكثير من الجهود في عام 2006، وبعد ذلك، لتدمير حزب الله اللبناني والقضاء عليه ونزع سلاحه، لكن حزب الله أصبح من أقوى قوى المقاومة في المنطقة”، بحسب ما ذكرت “إرنا”.

وأردف عبد اللهيان: “في الأسابيع الستة الماضية فقط، أرسلت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية أكثر من 28 رسالة إلى حزب الله قالت فيها: من فضلكم يُرجى ممارسة ضبط النفس، ومنع تطور الحرب ضد إسرائيل”.

وأوضح: “لقد تلقينا رسائل في الأسابيع الستة الماضية من الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية، وتحديدًا عبر السفارة السويسرية في طهران، التي ترعى مصالح الولايات المتحدة، وقد أكد الأميركيون دائمًا في رسائلهم أنهم لا يسعون إلى توسيع نطاق الحرب”.

وأضاف عبد اللهيان أنه “رغم مرور 6 أسابيع على الحرب في غزة، إلا أن حماس ما زالت موجودة في القطاع، وهي من تسيطر على زمام الأمور هناك”.

وحول قدرات حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أوضح وزير الخارجية الإيراني أنه “أجرى مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في الدوحة، ومع قادة في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيروت مؤخرًا، وأكدوا أنه حتى الآن لم يتم استخدام إلا ما بين 10 إلى 12% من الأسلحة الموجودة لدى حماس داخل غزة، وأنه لا زال هناك نحو 90% من قوتهم وقدرتهم البشرية وأسلحتهم تحت تصرفهم”، حسبما أوردت الوكالة الإيرانية.