الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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عبد اللهيان في بيروت غدًا.. كيف علّق السفير الإيرانيّ؟

منذ 12 دقيقة
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني

السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني

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أشار السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان يصل يوم غد الأربعاء إلى لبنان، وعلى جدول أعماله محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات إهتمام مشترك”.

وأضاف أماني: “هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره”.

يأتي ذلك في وقت أشارت مصادر “المركزية” إلى أنّ عبد اللهيان سيصل إلى لبنان “في زيارة لم تكن مقررة مسبقًا، وقد ينقل إلى الحزب رسالة بالتهدئة وبالنزول عن شجرة التصعيد والتعطيل، بخاصة وأنه كان زار المملكة العربية السعودية منذ أسابيع قليلة، وقد يكون هذا التنازل في لبنان سيُقابل بمكسب آخر لطهران في مكان آخر.. إلا أنّه من الممكن أن ينقل عبد اللهيان رسالة أخرى، بالتشدد والتصلب لأنّ ساعة الإفراج عن الاستحقاق اللبناني لم تدق بعد، وطهران التي تُطوّق من الجوانب كافة، بحاجة إلى التمسك أكثر بأوراق قوّتها. عندها، سيعود الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بلاده مِن لبنان، بخفيّ حنين”، تختم المصادر.

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