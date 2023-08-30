عبد اللهيان في لبنان اليوم.. وترقّب لنتائج المباحثات

يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان اليوم، في زيارة لم تكن مبرمجة قبل ما انتهت إليه محادثاته الأخيرة في الرياض مع أركان القيادة السعودية، ولا سيما منهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حيث حضر خلالها ملف لبنان بكثير من تفاصيله، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي ودور إيران في هذا الصدد.

وأكّدت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، أنّ محادثات عبد اللهيان في بيروت، تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة على مستوى كل الملفات المطروحة في لبنان والمنطقة.

ولم تتجاهل مصادر دبلوماسية تابعت التحضيرات التي سبقت الزيارة، نتائج اللقاءات التي كان عبد اللهيان عقدها مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الأسبوع الأخير من تموز الماضي، بعد أيام قليلة على اجتماع “لقاء الدوحة الخماسي” في السابع عشر من الشهر عينه، حيث طُرحت مختلف الملفات التي تعني لبنان والمنطقة ومصير المفاوضات مع مجموعة الـ (5 +1) حول الملف النووي الايراني.