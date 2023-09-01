عبد اللهيان: مستعدون لإنشاء معامل للطاقة بقوة 2000 ميغاوات في لبنان

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي له في السفارة الإيرانية في لبنان: “نتابع ما يجري بلبنان ونستمر بدعمنا لمحور المقاومة”، مضيفاً: “لطالما أثبت قادة المقاومة والقادة السياسيين بلبنان عملهم لمصلحة البلد”.

وأكد عبد اللهيان أن ايران “ترصد أي تدخل خارجي من شأنه أن يؤثر على أي قرار سياسي داخلي”.

كما نوه باستمرار بلاده في دعم محور المقاومة “من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية اللبنانية وشعوب المنطقة في مواجهة الأطماع الإسرائيلية”.

وعبّر عبد اللهيان عن رفضه “لأي تدخل خارجي من شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على القرارات السياسية التي تتخذ من قبل النخب السياسية في لبنان ونعتقد أن هذه التدخلات إذا استمرت فمن شأنها أن تزيد الأوضاع تعقيدًا”.

وقال إن “إيران والسعودية ليس لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية التي تتخذ من قبل السياسيين اللبنانيين”

كما نرحب بعودة العلاقة مع السعودية، وكشف أن “هناك دول أخرى تتحاور معنا علنا وسرا لإعادة العلاقات”.

عبد اللهيان: موضوع قبول هباتنا يعود لحكومة لبنان وفور القبول مستعدون لإرسال الفرق الفنية والتجهيزات لإنشاء معامل للطاقة بقوة 2000 ميغاوات.