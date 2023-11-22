عبد اللهيان من بيروت: أيادي "المقاومة" على الزناد حتى استيفاء الحقوق الفلسطينية

أشار وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، عقب وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، إلى “أننا في بيروت لإجراء المشاورات مع المسوؤلين اللبنانيين بشأن تحقيق أمن المنطقة”.

كما أوضح عبد اللهيان إلى “أننا سمعنا من قادة المقاومة في المنطقة، أن الأيادي ستكون على الزناد، حتى استيفاء كلّ حقوق الفلسطينيين”.

يأتي ذلك بعد أن كان عبد اللهيان قد وصل ظهر اليوم، إلى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث استقبله عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” خليل حمدان ممثلًا الرئيس نبيه بري، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي، والسفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، والنائبان ابراهيم الموسوي وأمين شري عن كتلة “الوفاء والمقاومة”، وصلاح فحص ممثلًا حركة “أمل” في إيران، وعضو هيئة الرئاسة في الحركة طلال حاطوم، وممثل حركة “حماس” في لبنان أحمد عبد الهادي، ومحفوظ منور عن الجهاد الإسلامي.