وزير الخارجية الإيراني يصل بيروت قادماً من دمشق

وصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من العاصمة السورية دمشق.

وبعد وصوله عصر اليوم انتقل إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري لنحو ساعة، وغادر بعدها دون الإدلاء بتصريح.

ومن مقر الرئاسة الثانية انتقل الوزير الإيراني إلى وزارة الخارجية، وكان في استقباله الوزير عبدالله بو حبيب.

وبعد اللقاء قال عبداللهيان: نحن في بيروت اليوم لنقول أننا لا نريد الا الخير والهناء للبنانيين وايران اكدت على الدوام انها تقف الى جانب اصدقائها في السراء والضراء، نحن على ثقة تامة انه بفضل الحكمة الموجودة فان لبنان سوف يتمكن من انجاز هذا الاستحقاق النيابي لرسم مستقبل افضل لهذا البلد العزيز.

ورحب عبداللهيان بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وايران وتمنى على السعوديين ان يتحركوا في الاتجاه الذي يخدم مصحلة هذه المنطقة.

وتابع: “مستعدون لانجاز اتفاق قوي وجيد ومستدام في فيينا ولكن ليس ان يكون ثمنه اجتياز الخطوط الحمراء لايران”، مضيفا: “في حال التوصل إلى الاتفاق بصيغته النهائية نعتقد بأنه سيعود بالمنفعة على جميع أبناء المنطقة”.

وشدد عبد اللهيان على أنه “ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية التوقف عن التلاعب وإفساح الطريق أمام انجاز الاتفاق النووي”.

وتتواصل زيارة عبداللهيان حتى الجمعة وسيكون له خلالها محطة في قصر بعبدا وأخرى في السراي حيث التقى مساء اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسيلتقي الرئيس ميشال عون.