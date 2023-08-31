عبد اللهيان من بيروت: سمعنا تصريحات إيجابيّة بشأن لبنان في السعودية

وصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، قادمًا من العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية إلى لبنان، يلتقي في خلالها عددًا من المسؤولين اللبنانيين .

عبد اللهيان ولدى وصوله إلى المطار، أشار إلى أنّه يتوقّع من الدول الإقليمية والدولية دعم لبنان اقتصاديًا وتجاريًا، قائلًا إنّه واثق من قدرة لبنان وشعبه على اتخاذ القرار الصحيح لانتخاب رئيس الجمهورية.

كما أضاف: سمعنا تصريحات إيجابية بشأن لبنان خلال المباحثات التي أجريناها مع السعودية، وندعو الدول كافة لدعمه.

وكان في استقبال عبد اللهيام على أرض المطار ممثل رئيس مجلس النواب النائب أيوب حميد، والنائبان علي عمار وابراهيم الموسوي، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني على رأس وفد من السفارة.