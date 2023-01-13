عبد اللهيان من بيروت: للتحاور بين كلّ التيارات.. ومستعدّون لبناء معامل الكهرباء

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن بلاده مستعدة في إطار الدعم الكامل، الالتزام بالأمور الملقاة على عاتقها بما خص الاتفاق في الفيول والكهرباء وإعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة.

كما شدد عبد اللهيان، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، على أن الأمن والتطور في لبنان هما من أمن وتطور إيران كما المنطقة كلها.

الوزير الإيراني أشار إلى أنّ بلاده ستبقى دائمًا الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء، لافتًا إلى أنه ونظيره اللبناني تباحثا في السبل لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وردًا على سؤال بشأن الشغور الرئاسي، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تتدخل في الأمور الداخلية اللبنانية، داعيًا الى التحاور بين كل التيارات السياسية اللبنانية.

وفي سياق منفصل، أشار إلى أن ايران “سعيدة” بالحوار التركي السوري، موضحًا أننا نعي تماماً أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على مصلحة البلدين.

بدوره، كشف بو حبيب من جهته، أنه أكد للوزير الإيراني حرص لبنان على رفضه المبدئي تدخل أي دولة بشؤون دولة أخرى.

أضاف: “سمعنا من عبد اللهيان حرص إيران على استقرار لبنان وأهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي”.