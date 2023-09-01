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عبد اللهيان: نطلب من الخارج دعم الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين

منذ 37 دقيقة
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان

وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان

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أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إثر لقائه نظيره عبد الله بوحبيب الى ان “موضوع انتخاب رئيس للجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيين يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق لحسم ملف انتخاب الرئيس.

وقال: “ناقشنا الملفات الثنائية كافة ومستعدون لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان”، كما أنّنا “مستعدون للتعاون مع لبنان لحل أزمة الكهرباء”.

ولفت الى ان ّ “التعاون بين إيران ولبنان سيصب في مصلحة المنطقة بأكملها”.

وطلب من الخارج دعم الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين لانتخاب رئيس ومستمرّون في دعم لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة وندعو القوى السياسية لتسريع وتيرة الاتفاق على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

وقال: “للبنان مكانة مهمّة والتعاون مع لبنان سيصبّ في مصلحة البلدين ونرفض التدخّل الأجنبي في الأمور الداخليّة للبنان”.

 

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