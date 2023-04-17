عبد الله: التحفيز شيء والتهجّم على نواب منتخبين شيء آخر

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه الحاص على “تويتر”، كاتبًا: “لا أشك أبدًا بحرص المرجعيات الدينيّة، على تنوعها، في مساعيها لإنقاذ لبنان، وإطلاق صرختها الوطنيّة والدفع للإصلاح الاقتصادي، وتحفيز المجلس النيابي للقيام بدوره وواجبه الدستوري، في ظلّ تعثر سياسي يبدأ في لبنان وينتقل إلى المنطقة والعالم”.

عبد الله أضاف في تغريدته: “التحفيز شيء والتهجم على نواب منتخبين شيء آخر”!

لا أشك أبدا بحرص المرجعيات الدينية ،

على تنوعها،في مساعيها لأنقاذ لبنان وإطلاق صرختها الوطنية والدفع للأصلاح الأقتصادي ،وتحفيز المجلس النيابي للقيام بدوره وواجبه الدستوري،

في ظل تعثر سياسي يبدأ في لبنان وينتقل إلى المنطقة والعالم.

التحفيز شيء والتهجم على نواب منتخبين شيء آخر ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) April 17, 2023