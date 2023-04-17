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عبد الله: التحفيز شيء والتهجّم على نواب منتخبين شيء آخر

منذ 41 دقيقة
النائب بلال عبدالله

النائب بلال عبدالله

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غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه الحاص على “تويتر”، كاتبًا: “لا أشك أبدًا بحرص المرجعيات الدينيّة، على تنوعها، في مساعيها لإنقاذ لبنان، وإطلاق صرختها الوطنيّة والدفع للإصلاح الاقتصادي، وتحفيز المجلس النيابي للقيام بدوره وواجبه الدستوري، في ظلّ تعثر سياسي يبدأ في لبنان وينتقل إلى المنطقة والعالم”.

عبد الله أضاف في تغريدته: “التحفيز شيء والتهجم على نواب منتخبين شيء آخر”!

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