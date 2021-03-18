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عبد الله تقدم باقتراح قانونين لإطلاق السجناء المصابين بهذه الأمراض

18 - مارس - 2021
آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 6:22 مساءً
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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تقدم النائب بلال عبدالله باقتراح قانون مرتبط بالمحكومين الذين لم يتمكنوا من دفع غرامات ان يتم اعفاؤهم للتخفيف من اكتظاظ السجون”.

وأضاف: “يحدد الاقتراح الأول بالضبط متى يمكن اخلاء السبيل وبقرار من القاضي، للمرضى العقليين، فهناك كثر غير قابلين للشفاء وبلغوا سنا معينة، وهذا القانون يسمح للقاضي بالافراج عنهم. والاقتراح الثاني يرتبط بالحالات الصحية المستعصية على أنواعها والسرطانية، فعندما يبلغ المريض سنا متقدمة يجب الاخذ بالاعتبار مدة حكمه”.

وتابع: “هدفنا من هذين الاقتراحين لفتة انسانية تجاه المرضى، وتعثر قانون العفو العام للأسف لأسباب طائفية ومذهبية وسياسية. هؤلاء المرضى هم من كل الطوائف ولا أعتقد ان نواجه اعتراضا في هذا المجال، لذلك نضع اقتراحي القانونين في عهدة المجلس النيابي ودولة الرئيس ليأخذا مجراهما في اللجان. ولم أرغب بتقديمهما بصفة معجل مكرر بناء لما قاله الدكتور عاصم عراجي، فنحن حضرنا اقتراح قانون معجلا مكررا لانقاذ القطاع الاستشفائي الذي يحتاج الى نقاش طويل على الأقل من باب حماية الأمن الصحي للناس، فالدولة مفلسة ولا امكانية لتأمين مصادر تمويل لهذا القطاع الذي يرزح تحت عبء كبير والمستشفى يواجه خيارين: اما الاقفال او أن يدفع المريض الفرق، وعمليا هذا يعني أن المواطن يدفع الثمن”.

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