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عبد الله: تكرار التهويل بالتدقيق الجنائي “نكتة سمجة”

منذ 17 ساعة
آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 9:17 صباحًا
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على تويتر قائلاً: “كان لافتا أمس ما سمعناه من عرض لعناوين وطروحات لمشروع سياسي، أو ربما لبرنامج رئاسي، يصلح لفريق معارض يخوض معركة تغيير السلطة. اما التكرار تهويلا بالتدقيق الجنائي، والتصويب من خلاله على الآخرين، فقد أصبح نكتة سمجة وكئيبة، وغير قابلة للمقايضة على العقوبات”.

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