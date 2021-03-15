عبد الله: تكرار التهويل بالتدقيق الجنائي “نكتة سمجة”

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على تويتر قائلاً: “كان لافتا أمس ما سمعناه من عرض لعناوين وطروحات لمشروع سياسي، أو ربما لبرنامج رئاسي، يصلح لفريق معارض يخوض معركة تغيير السلطة. اما التكرار تهويلا بالتدقيق الجنائي، والتصويب من خلاله على الآخرين، فقد أصبح نكتة سمجة وكئيبة، وغير قابلة للمقايضة على العقوبات”.

كان ملفتا البارحة ما سمعناه من عرض لعناوين وطروحات لمشروع سياسي ،أو ربما لبرنامج رئاسي،يصلح لفريق معارض يخوض معركة تغيير السلطة….

اما التكرار تهويلا بالتدقيق الجنائي، والتصويب من خلاله على الآخرين،

فقد أصبح نكتة سمجة وكئيبة،

وغير قابلة للمقايضة على العقوبات… — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) March 15, 2021