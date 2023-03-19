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عبد الله: على اللبنانيّين التوافق لإنقاذ ما تبقّى من هذا البلد

منذ ساعة واحدة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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أكّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله، أنّ “زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى الكويت هي زيارة وطنية للتأكيد على العلاقة التاريخية بين لبنان والكويت وعلى علاقات لبنان مع العالم العربي”.

وفي حديثٍ لـ”صوت كل لبنان”، قال عبد الله: “القوى السياسية وللأسف لم تستغلّ اللحظة الإقليمية للاتفاق على رئيس للجمهورية، ويجب أن يتحدّث اللبنانيون مع بعضهم للتوافق على الخطة الإنقاذية والإصلاحية لإنقاذ ما تبقّى من هذا البلد”.

وأضاف: “نحن غير متحمّسين لانتخاب رئيس من دون موافقة المسيحيين، ولكن هل نبقى على منطق التعطيل ونبقي البلد رهينة في ظلّ فشل المبادرات الخارجية”؟

وحول موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال عبد الله: “أنا أترك الحكم للقضاءَيْن اللبناني والخارجي على الرغم من أنني غير متحمس للقضاء الخارجي”.

فيما أشار إلى أن “النظام الصحي هو الأكثر تأثراً بانعكاسات الأزمة الاقتصادية المالية والمشكلة هي في انهيار البلد على كافة المستويات، والحكومة تحاول “ترقيع” ما أمكن”.

واعتبر عبد الله، أنّ “أساس الأزمة هو السياسات الاقتصادية الخاطئة التي جعلت اللبنانيين يعيشون في “بحبوحة” وهمية، وحاكم مصرف لبنان يتحمل جزءاً من المسؤولية كما الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة”.

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