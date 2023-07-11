الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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عبد الله عن "الفضيحة المدوية" لتعنيف الأطفال: لإجراءات صارمة ورادعة

منذ دقيقتين
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرّد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر” كاتبًا: “إن الفضيحة المدوية لتعنيف الأطفال في حضانة “غارد ريف”، تفرض إجراءات صارمة ورادعة من الجهات الإدارية والقضائية المعنية، والتشدد بالمراقبة من قبل وزارة الصحة، كما تتطلب أيضًا متابعة لصيقة وإشراف دائم من قبل الأهل”.

عبد الله أعلن أيضًا أنّ “هذا الملف سيكون من ضمن أولوياتنا كلجنة صحة نيابية بالتعاون مع وزارة الصحة”.

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