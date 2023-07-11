عبد الله عن "الفضيحة المدوية" لتعنيف الأطفال: لإجراءات صارمة ورادعة

غرّد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر” كاتبًا: “إن الفضيحة المدوية لتعنيف الأطفال في حضانة “غارد ريف”، تفرض إجراءات صارمة ورادعة من الجهات الإدارية والقضائية المعنية، والتشدد بالمراقبة من قبل وزارة الصحة، كما تتطلب أيضًا متابعة لصيقة وإشراف دائم من قبل الأهل”.

عبد الله أعلن أيضًا أنّ “هذا الملف سيكون من ضمن أولوياتنا كلجنة صحة نيابية بالتعاون مع وزارة الصحة”.

الفضيحة المدوية لتعنيف الأطفال في حضانة غارد ريف،تفرض أجراءات صارمة ورادعة من الجهات الادارية والقضائية المعنية ،والتشدد بالمراقبة من قبل وزارة الصحة ،كما تتطلب ايضا متابعة لصيقة واشراف دائم من قبل الأهل.

سيكون هذا الملف من ضمن اولوياتنا كلجنة صحة نيابية بالتعاون مع وزارة الصحة! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) July 11, 2023