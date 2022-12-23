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عبد الله: كفى استباحة لحرمة من يصون أمننا الصحي

منذ 18 دقيقة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرد النائب بلال عبد الله عبر “تويتر”، مستنكرًا الاعتداءات المتكررة على الصروح الطبية وعلى العاملين فيها، وكان آخرها ما جرى في مستشفى حيرام صور”.

عبد الله أضاف في تغريدته: “آن الأوان لوضع حدّ لهذا التفلت والتجاوز لكل المعايير الأخلاقية والأدبية. لا تدفعوا الأطباء والجهاز التمريضي للإحباط والهجرة. كفى استباحة لحرمة وكرامة من يصون أمننا الصحي”.

يشار إلى أنّ حوادث الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية، تزايدت في الآونة الأخيرة، وانتشرت في مناطق لبنانية عدة، مما استدعى استنكارًا من الجهات المعنية، ومطالبة بمحاسبة المعتدين.

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