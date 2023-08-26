عبد الله: لاتّخاذ أقسى العقوبات بحقّ المعتدين على صحّة الناس

اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​بلال عبد الله، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أنّ ما كشفه النائب وائل أبو فاعور بالنسبة للمبيدات الزراعية المسرطنة، “يُلزم كلّ الجهات المعنية اتخاذ أسرع الإجراءات وأقسى العقوبات بحق المعتدين على صحة الناس، كلّ من موقعه”.

وأضاف: “يبقى الحل هو تفعيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، التي عمل اللقاء الديمقراطي على إقرارها، لأنها القادرة على ضبط الملف”.

ما كشفه الرفيق وائل أبو فاعور بالنسبة للمبيدات الزراعية المسرطنة،يلزم كل الجهات المعنية اتخاذ اسرع الاجراءات واقسى العقوبات بحق المعتدين على صحة الناس،كل من موقعه.

ويبقى الحل هو تفعيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء،التي عمل اللقاء الديمقراطي على اقرارها ،لانها القادرة على ضبط الملف — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) August 26, 2023