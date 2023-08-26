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عبد الله: لاتّخاذ أقسى العقوبات بحقّ المعتدين على صحّة الناس

منذ 10 دقائق
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​بلال عبد الله، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أنّ ما كشفه النائب وائل أبو فاعور بالنسبة للمبيدات الزراعية المسرطنة، “يُلزم كلّ الجهات المعنية اتخاذ أسرع الإجراءات وأقسى العقوبات بحق المعتدين على صحة الناس، كلّ من موقعه”.

وأضاف: “يبقى الحل هو تفعيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، التي عمل اللقاء الديمقراطي على إقرارها، لأنها القادرة على ضبط الملف”.

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