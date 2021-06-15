الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبد الله لـ "صوت بيروت انترناشونال": أقرّينا اقتراح عدم تسهيل اجراءات الصرف التعسفي

15 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2021 8:28 مساءً
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

كلادس صعب
A A A
طباعة المقال

يعيش لبنان ازمات متعددة ابرزها تدني القيمة الشرائية وعدم قدرة الدولة والقطاع الخاص على زيادة الرواتب لتتناسب مع الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي لاسيما وان اقتصاد لبنان يعتمد على الاستيراد حتى المواد التي تدخل في ابسط الصناعات.

ويضاف الى هذه المعضلة، المشاكل التي تحدث جراء الطرد التعسفي وتسريح العمال التي تحصل في الايام العادية فكيف اذا كان السبب توقف معظم القطاعات وتخفيض نسبة العاملين لتأمين استمرارية المؤسسات، ووصل الأمر الى القطاع المصرفي الذي كان يعتبر من الاعمدة الاساسية على الصعيد الداخلي وبالنسبة للاقتصاد العالمي لما له من امتيازات الا انها بدأت تتلاشى مع فقدان القدرة على تلبية حاجات المواطن من ماله الذي اودعه في المصارف.

اليوم اقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اقتراح قانون تقدم به النائب بلال عبد الله يتعلق بتعديل بعض المواد التي تعزز من وضع الاجير، “صوت بيروت انترناشونال ” استوضح عبد الله عن مضمون هذا الاقتراح ومدى اهميته على صعيد تحسن وضع الاجراء، فأكد ان الاقتراح تناول مادتين في قانون العمل لناحية حقوق الاجير وقد تم التوافق عليها مع وزارة العمل وابرزها ما يتعلق بالعقود بين الاجراء وارباب العمل والمحاكم التي ترعى نزاعاتهم والنقطة الابرز عدم تسهيل اجراءات الصرف التعسفي لهؤلاء.

واضاف عبد الله كما انه تمت الموافق على اعطاء مزيد من الضمانات لتحصيل حقوقهم ضمن عقد العمل والتي تطال جميع الاجراء في اي مؤسسة ان كانت خاصة او عامة، ووضعت ضوابط زمنية لعدم تأجيل القضايا لناحية النزاعات في حال تعذر او تأخر اعضاء مجلس العمل التحكيمي في عملية البت فيها لسبب ما كما تم تعديل المدة الزمنية المحددة لهؤلاء الاجراء لناحية التقدم بشكواهم .

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

البنك الدولي
زيارة مرتقبة لوفد رفيع من البنك الدولي لدعم الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح
تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
كورونا في لبنان.. الإصابات تحلّق بشكل مقلق!
حريق هائل في أحد معامل السجاد في الجنوب (فيديو)

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد