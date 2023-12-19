عبد الله: لنتوافق جميعًا على أن يكون قائد الجيش "غير ماروني"

رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله أنه “يجب في لحظة من اللحظات، أن نتوافق جميعًا على أن يكون قائد الجيش غير ماروني ربما”.

وأشار في حديث عبر الـLBCI، إلى أنه منذ أيام الرئيس فؤاد شهاب وحتى اليوم، كل قائد جيش هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية. ورأى أن هذا الموضوع يخلق مشاكل ضمن الجيش وخارجه.

وأكد عبد الله أن قانون الدفاع واضح، والوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش هو رئيس الأركان، وقال: “اليوم تم التمديد لقائد الجيش ولكن هذا القائد لا يستطيع أن يمرض أو أن يسافر لأنه إذا حصل أي أمر لا أحد ينوب عنه”، في ظل الشغور في منصب رئيس الأركان”.

وأضاف: “هذا الموضوع يجب إخراجه من الحسابات الضيقة ونحن لا فواتير لنا مع أحد”، مؤكدًا ألا عداوة مع “التيار الوطني الحر” ولا مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو مع أي فريق داخلي في البلد.