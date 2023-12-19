الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 19 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبد الله: لنتوافق جميعًا على أن يكون قائد الجيش "غير ماروني"

منذ 19 دقيقة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

A A A
طباعة المقال

رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله أنه “يجب في لحظة من اللحظات، أن نتوافق جميعًا على أن يكون قائد الجيش غير ماروني ربما”.

وأشار في حديث عبر الـLBCI، إلى أنه منذ أيام الرئيس فؤاد شهاب وحتى اليوم، كل قائد جيش هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية. ورأى أن هذا الموضوع يخلق مشاكل ضمن الجيش وخارجه.

وأكد عبد الله أن قانون الدفاع واضح، والوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش هو رئيس الأركان، وقال: “اليوم تم التمديد لقائد الجيش ولكن هذا القائد لا يستطيع أن يمرض أو أن يسافر لأنه إذا حصل أي أمر لا أحد ينوب عنه”، في ظل الشغور في منصب رئيس الأركان”.

وأضاف: “هذا الموضوع يجب إخراجه من الحسابات الضيقة ونحن لا فواتير لنا مع أحد”، مؤكدًا ألا عداوة مع “التيار الوطني الحر” ولا مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو مع أي فريق داخلي في البلد.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس الوزراء
    بالصوَر.. كتابٌ من ميقاتي وسليم يردّ!
    توقيف - تعبيرية
    اقتحام منزل وتكبيل عاملات.. وأحد المتورطين في قبضة "المعلومات"
    مجلس النواب
    "التيار" سيطعن بالتمديد.. ويُذكّر بموقف سابق لـ "الحزب"!

    الأكثر قراءة

    كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
    غزة تحت النار
    الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
    أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
    غزة تحت النار
    تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
    كتائب القسام تنشر فيديو "وصلتم متأخرين"
    غزة تحت النار
    فيديو "وصلتم متأخرين".. القسام تعلق على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لأحد الأنفاق