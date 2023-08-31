عبد الله: مؤشرات التسوية الداخلية "متعثرة"

اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أنّ حركة الموفدين يمكن أن تكون بركة إذا كان اللبناني جاهزًا لتلقف المساعدة الخارجية.

وقال في حديث عبر الـ LBCI: يبدو أنّ السقوف المرتفعة التي شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين لا تبشر بالخير”، لافتًا إلى أنّ أيّ مساعدة خارجية إيرانية أو عربية أو فرنسية أو أميركية يجب أن تلقى أرضًا مهيّئة في لبنان.

وأضاف: “حتى الآن، للأسف الفرقاء اللبنانيين على موقفهم وعلى شروطهم، مؤشرات التسوية الداخلية يبدو أنها حتى الآن متعثرة”.

وأشار إلى أن هناك من فرض مرشحه عبر الحوار وهذا غير مقبول، وهناك فريق يحاول عدم الذهاب إلى الحوار بحجة أنّ هذا الحوار غير مجدي، وقال: “نحن كلقاء ديمقراطي، برأينا ألا مناص من الحوار الداخلي ومن التفاعل الداخلي ونحن ملزمون بأن نعيش سويًا في هذا البلد”.

وأضاف: “نحن انتخبنا بقناعتنا النائب ميشال معوض في 11 جلسة والوزير السابق جهاد أزعور في الجلسة الأخيرة ونحن كنا أول من رشح أزعور. والكلام عن أننا ذهبنا مع المعارضة أو تركنا المعارضة غير دقيق. نحن في موقعنا الثابت كلقاء ديمقراطي ونعمل وفق إيقاعنا ووفق رؤيتنا السياسية ونحن مصرون على المحافظة على ما تبقى من هذا البلد خارج إطار المزايدات”.