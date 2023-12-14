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عبد الله: "موقف ثابت" للقاء الديموقراطي في الجلسة التشريعية

منذ 12 دقيقة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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شدد النائب بلال عبد الله على منصة “إكس”، على أننا “ندخل الجلسة التشريعية كلقاء ديمقراطي بموقف ثابت كنا قد أعلناه سابقًا بضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء على قاعدة انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى”.

ولفت عبد الله إلى أنّ ذلك يأتي “تكريسًا وترجمة لاستقلالية فعلية عن الضغوطات السياسية والحسابات الطائفية والفئوية”.

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