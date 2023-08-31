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عبد الله: نحاول إيجاد حلول مؤقتة.. وننتظر قرارات الحكومة

منذ ساعة واحدة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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أوضح النائب بلال عبد الله أنّ “اللقاء الديمقراطي ينكبّ على محاولة إيجاد سبل حلول ولو موقتة لتأمين بدء السنة الدراسية في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، كما مستلزمات الحدّ الأدنى للمستشفيات والأدوية، أقلّه للحفاظ على ما تبقّى من دعم لأدوية مرضى السرطان والأمراض المستعصية”، وقال: “ننتظر قرارات مجلس الوزراء في التوصيات التي سبق ورفعناها إليه”.

عبد الله كشف في حديث إلى “صوت كل لبنان”، عن “حلول موقتة أيضًا لدعم استمرارية المؤسسات العسكرية والأمنية على الأقل للأشهر الثلاثة المقبلة، بما يؤمن مستلزمات الغذاء والطبابة والمحروقات والصيانة”.

وشدد على أنّ “أيّ حلول جذرية هي سياسية بالدرجة الأولى وتتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة عمل وإنقاذ ومجلس نيابي يشرّع لاتخاذ قرارات كبيرة وفاعلة”.

وأشار إلى أنه “رغم رفع الدولار الجمركي لكن هناك أزمة جباية في البلد، فالرأسماليون لا يدفعون، حيث بات التهرّب الضريبي سمة الاقتصاد اللبناني منذ عقود، وقد تفاقم اليوم مع ضعف الدولة ومؤسساتها”.

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