عبد الله: نسمع كلامًا جميلًا من الخارج ولكن.. لا جهود ملموسة!

اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله أنّ “المجتمع الدولي لم يمارس الضغط المطلوب على لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية، كما أنه لا يبذل الجهد الكافي لبلورة حلّ لأزمة الفراغ”.

عبد الله قال في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”: “هذا الأمر تجلّى في مقارنة بين الزخم الدولي الذي شهدناه في ملف ترسيم الحدود البحرية وبين الملف الرئاسي”.

وتعليقًا على كلام نائبة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط بربرا ليف أمس، الذي دعت خلاله إلى حوار لبناني- لبناني، قال: “نسمع كلامًا جميلًا من الجميع ونصائح وإرشادات، ولكن لا نرى جهودًا ملموسة، وعلى الجميع في الداخل أن يتنازل”.

كما أوضح عبد الله أنّ “الحوار حول تعيين رئيس الأركان في الجيش تتولاه الحكومة وليس الحزب التقدمي الاشتراكي، ولو كان هذا الموقع محسوبًا على طائفة معيّنة”، آسفًا لـ “تمنّع المراجع المعنية عن البحث عن بديل لرئيس الأركان المتقاعد وتعيين رئيس جديد للجيش”.