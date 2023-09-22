الجمعة 7 ربيع الأول 1445 ﻫ - 22 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبد الله يردّ على عقيص: "نتعة.. بل أكثر"!

منذ 39 دقيقة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

A A A
طباعة المقال

رد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله عبر منصة “إكس” على حديث صحافي للنائب جورج عقيص.

عبد الله قال في تغريدته: “أن نتمايز مع القوات اللبنانية في الموقف من الحوار، فهذا أمر طبيعي يرتبط بالمنطلقات الفكرية المختلفة، والتباعد في مقاربة كيفية حماية الكيان وهويته ودوره”.

وتابع: “أما أن نختبئ وراء البطريركية المارونية واللجنة الخماسية لنبرر المساهمة في تعطيل المؤسسات وكل محاولات الإنقاذ، فهو النتعة بل أكثر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي
    كركي من القاهرة: لاستحداث تشريعات تعزّز أنظمة الحماية الاجتماعية
    غادة أيوب
    أيوب عن إصدار "إفادة سكن" لسوريّين: ابتسم أيها النازح أنت في لبنان!
    مروان حمادة
    حمادة: نعرب عن امتناننا لكل ما قدمته السعودية للبنان

    الأكثر قراءة

    الفنان وديع الشيخ ووالده نادر الشيخ
    تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!
    ذبح بالسكين
    ذبح زوجته.. ثمّ ذبح نفسه!