عبد الله يردّ على عقيص: "نتعة.. بل أكثر"!

رد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله عبر منصة “إكس” على حديث صحافي للنائب جورج عقيص.

عبد الله قال في تغريدته: “أن نتمايز مع القوات اللبنانية في الموقف من الحوار، فهذا أمر طبيعي يرتبط بالمنطلقات الفكرية المختلفة، والتباعد في مقاربة كيفية حماية الكيان وهويته ودوره”.

وتابع: “أما أن نختبئ وراء البطريركية المارونية واللجنة الخماسية لنبرر المساهمة في تعطيل المؤسسات وكل محاولات الإنقاذ، فهو النتعة بل أكثر”.

أن نتمايز مع القوات اللبنانية في الموقف من الحوار،فهذا أمر طبيعي يرتبط بالمنطلقات الفكرية المختلفة،والتباعد في مقاربة كيفية حماية الكيان وهويته ودوره.

أما أن نختبئ وراء البطريركية المارونية

واللجنة الخماسية لنبرر المساهمة في تعطيل المؤسسات وكل محاولات الأنقاذ،

فهو النتعة بل اكثر — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 22, 2023