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عبد الله يستنكر القصف على مستشفى صلاح غندور: رسالة تفضح التوحّش الإسرائيلي

منذ 8 دقائق
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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إتصل رئيس لجنة الصحة النائب الدكتور بلال عبد الله بمدير مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، مستنكراً القصف الاسرائيلي الهمجي الذي تعرّضت له المستشفى صباح اليوم الاثنين، والذي أدّى الى سقوط جريحين من حرس المستشفى، وهما في حالة حرجة.

فيما أبلغه تضامن لجنة الصحة النيابية “مع صمود أطباء وجهاز المستشفى التمريضي والعاملين فيها، مبدياً التعاطف مع جميع الجرحى وعائلاتهم”، مشيداً بدورهم وصمودهم الاستثنائي، الإنساني لدعم اهالي الجنوب الصامدين بوجه العدوان الاسرائيلي الغاشم، ومؤكداً أنها “رسالة تفضح التوحّش الاسرائيلي المستمر بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، والذي لن يردعه الا تضافر جهود المجتمع الدولي عبر خطوة وموقف جدي رسمي من الدول الداعمة لاسرائيل، لوقف عدوانها على الشعبين اللبناني والفلسطيني”.

وشدد عبد الله على “دعم لجنة الصحة النيابية لكل المستشفيات الحكومية والخاصة في القرى الحدودية في جنوب لبنان”.

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