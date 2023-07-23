عبد الله يُحذّر: كلّ المؤشرات تدل على افتعال الحرائق

اتصل عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله، بالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، منوهًا بالجهود التي قامت بها وحدات وعناصر جهاز الدفاع المدني من المنطقة وخارجها، لتطويق الحريق الكبير الذي اندلع في أحراج وخراج بلدتي داريا وغريفة.

وأشار إلى أنّ “الحزب التقدمي الأشتراكي يشكر لقيادة الجيش سرعة إمدادها بالطوافات للمساعدة في المناطق الوعرة، مع التنويه بنخوة أهالي وشباب القرى والبلدات المعنية، والمجاورة على تحركهم السريع لمؤازرة الدفاع المدني في مهمته”.

ورأى أن “كل المؤشرات تدل على افتعال هذه الحرائق بغية الاستفادة لاحقًا، مما يتطلب المراقبة والمتابعة وإنزال أشد العقوبات بمن تسول له نفسه حرق ما تبقى من ثروتنا الحرجية الخضراء”.