الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبد الله يُندّد بهذه التعديات: لإنزال أشدّ العقوبات بكلّ المرتكبين

منذ 11 دقيقة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ​بلال عبدالله، أنّه “من جديد يجري التعدي على مؤسساتنا الاستشفائية والعاملين فيها، وآخرها ما حصل مع مستشفى المقاصد العريقة، والتي تكافح لكي تبقى مستمرة في خدمة أهلنا في ظلّ الأزمة الخانقة”.

وأضاف عبد الله عبر منصة “إكس”: “كل التضامن مع المقاصد وموظفيها وأطبائها”، مطالبًا “من الأجهزة المعنية بإنزال أشد العقوبات بكل المرتكبين”.

وكانت جمعية المقاصد قد أوضحت في بيان، أنّ “شخصين (من شباب المنطقة في بيروت) معروفان من الجميع، أقدما وبإصرار، يوم الجمعة الواقع فيه 25-8-2023 على إخراج مريضة بالقوّة من دون تسديد باقي المبلغ المطلوب منها، على مرأى من الطاقم الطبيّ والتمريضي، واللجوء إلى التعدّي على الممرّض المناوب بالضرب، وتهديد مسؤولة التمريض”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غياث يزبك
    يزبك: القتلة يوجّهون رصاصهم إلى ساكني الدولة.. ورعاتهم معروفون
    حريق- تعبيرية
    حريق كبير طال أحد المباني.. ماذا حصل في طرابلس؟
    عناية عز الدين
    عز الدين تدعو لإنصاف الأساتذة: المدرسة الرسميّة مؤشر على بقاء الدولة

    الأكثر قراءة

    زلزال
    الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
    مستشفى المقاصد
    فيديو.. حقيقة ما جرى الليلة في مستشفى المقاصد
    إشكال بين بين فريقي بلدتي الصرفند والقصيبة في ملعب بلدة أنصار
    فيديو.. مباراة كرة قدم في بلدة جنوبية تتحول إلى ساحة معركة!