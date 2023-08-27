عبد الله يُندّد بهذه التعديات: لإنزال أشدّ العقوبات بكلّ المرتكبين

اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ​بلال عبدالله، أنّه “من جديد يجري التعدي على مؤسساتنا الاستشفائية والعاملين فيها، وآخرها ما حصل مع مستشفى المقاصد العريقة، والتي تكافح لكي تبقى مستمرة في خدمة أهلنا في ظلّ الأزمة الخانقة”.

وأضاف عبد الله عبر منصة “إكس”: “كل التضامن مع المقاصد وموظفيها وأطبائها”، مطالبًا “من الأجهزة المعنية بإنزال أشد العقوبات بكل المرتكبين”.

من جديد يجري التعدي على مؤسساتنا الاستشفائية والعاملين فيها،وآخرها ما حصل مع مستشفى المقاصد العريقة ،والتي تكافح لكي تبقى مستمرة في خدمة أهلنا في ظل الازمة الخانقة.

كل التضامن مع المقاصد وموظفيها واطبائها،والطلب من الأجهزة المعنية انزال اشد العقوبات بكل المرتكبين ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) August 27, 2023

وكانت جمعية المقاصد قد أوضحت في بيان، أنّ “شخصين (من شباب المنطقة في بيروت) معروفان من الجميع، أقدما وبإصرار، يوم الجمعة الواقع فيه 25-8-2023 على إخراج مريضة بالقوّة من دون تسديد باقي المبلغ المطلوب منها، على مرأى من الطاقم الطبيّ والتمريضي، واللجوء إلى التعدّي على الممرّض المناوب بالضرب، وتهديد مسؤولة التمريض”.