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عبد المسيح: الخطة ليست كيف نستجيب.. بل كيف نتجنّب الحرب!

منذ 7 دقائق
النائب أديب عبد المسيح

النائب أديب عبد المسيح

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أشار النائب أديب عبد المسيح إلى أنّ “خطة الحكومة: موازنة 70% مدولرة، قروض من البنك الدولي بالدولار، إتكال على اليونيفيل والمنظمات الأممية التي تراقبها أميركا، تعاون بالاتصالات على ستارلينك الأميركية، تحويلاتنا المالية تمر عبر نيويورك، الأسطول الأميركي متأهب”.

وأضاف عبد المسيح عبر منصة “إكس”: “الخطة ليست كيف نستجيب، بل كيف نتجنّب الحرب، لأنها حرب ليست فقط ضد إسرائيل ولا نريدها”.

يشار إلى أنّ اللجان النيابية المشتركة عقدت جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، لمناقشة خطة طوارئ الحكومة، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وحضور عدد كبير من النواب والوزراء في حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى ومدير وحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء زاهي شاهين.

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