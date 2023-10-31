عبد المسيح: الخطة ليست كيف نستجيب.. بل كيف نتجنّب الحرب!

أشار النائب أديب عبد المسيح إلى أنّ “خطة الحكومة: موازنة 70% مدولرة، قروض من البنك الدولي بالدولار، إتكال على اليونيفيل والمنظمات الأممية التي تراقبها أميركا، تعاون بالاتصالات على ستارلينك الأميركية، تحويلاتنا المالية تمر عبر نيويورك، الأسطول الأميركي متأهب”.

وأضاف عبد المسيح عبر منصة “إكس”: “الخطة ليست كيف نستجيب، بل كيف نتجنّب الحرب، لأنها حرب ليست فقط ضد إسرائيل ولا نريدها”.

خطة الحكومة:موازنة٧٠%مدولرة قروض من البنك الدولي بالدولار،إتكال على اليونيفل والمنظمات الأممية التي تراقبها أميركا،تعاون بالإتصالات على ستارلينك،تحويلاتنا المالية تمر عبر نيويورك، ةالأسطول الأميركي متأهب.الخطة ليست كيف نستجيب بل كيف نتجنب الحرب التي ليست فقط ضد إسرائيل ولا نريدها pic.twitter.com/j0QB1SgAc3 — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) October 31, 2023

يشار إلى أنّ اللجان النيابية المشتركة عقدت جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، لمناقشة خطة طوارئ الحكومة، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وحضور عدد كبير من النواب والوزراء في حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى ومدير وحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء زاهي شاهين.