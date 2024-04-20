عبد المسيح: الخماسية تصر على عدم ربط الرئاسة بحرب غزة وضرورة تطبيق القرار 1701

أوضح النائب أديب عبد المسيح، عضو كتلة “تجدّد”، السبت 20 نيسان/أبريل 2024، أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه كتلته يتمثل في ترؤس رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، حيث طرحت الكتلة فكرة دعوته لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية حتى يتم الانتخاب، وذلك بموافقة سفراء “اللجنة الخماسية”.

وأضاف عبد المسيح خلال حديث تلفزيوني أن بري لم يرفض هذا الطرح ولم يوافق عليه، مشيرًا إلى أن الانتظار لتسويات إقليمية وانتهاء حرب غزة سيؤثر سلبًا على عملية انتخاب رئيس الجمهورية، وأكد عدم رغبتهم في دخول حوارات عقيمة.

وأوضح عبد المسيح أن “اللجنة الخماسية” تصر على عدم ربط رئاسة الجمهورية بالأحداث في غزة، مشددًا على أهمية تطبيق القرار 1701، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني.

وفيما يتعلق بالأمور الإقليمية، أشار إلى أن تطبيق القرار 1701 يحتاج إلى دولة ورئيس قادرين على ذلك، معتبرًا أن لإسرائيل طموحات في لبنان وأن الموساد موجود فيه، وأكد على خطر الاحتلال الإيراني في لبنان.

وأخيرًا، شدد عبد المسيح على ضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمات لبنان من رئاسة الجمهورية إلى ملف النزوح السوري وما يترتب عنه من تحديات.