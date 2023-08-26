عبد المسيح: "السجن" هو مستقبل رياض سلامة في هذه الحالة!

رأى النائب أديب عبد المسيح، أنّه “لا توجد بوادر لانتخاب رئيس في أيلول المقبل، ونحن في مرحلة “راوح مكانك”.

ولفت عبد المسيح، في حديث لـ”صوت لبنان”، إلى أننا “حريصون على التأكد من النتائج التي تفيد اللبنانيين قبل أي حوار، ولا مشكلة من إيصال أي رئيس من خلال العملية الديمقراطية”.

فيما اعتبر أن “الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أخطأ في إيصال الرسالة إلى المجلس النيابي، وبيان المعارضة “شافي ووافي” للرد على الرسالة”.

وأضاف عبد المسيح: “العصيان المدني بعيد في الوقت الحالي ويمكن القول إنه الخرطوشة الأخيرة”، لافتًا إلى أنه “على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن يأخذ الإجراءات التي تحمي المودع اللبناني، ومستقبل رياض سلامة السجن في حال ثبتت عليه الارتكابات”.