عبد المسيح: المطلوب رئيس سياسي بامتياز لإنهاء العزلة عن لبنان

أعلن النائب أديب عبد المسيح أنه لن يحضر الجلسة التشريعية المقررة يوم الثلاثاء، لأنه سيكون في واشنطن ضمن بعثة نيابية، وقال: “ولكن حتى لو كنت موجودا، فأنا أؤيد الـ46 نائباً الموقعين على عريضة ترفض المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.

أضاف عبر “لبنان الحر” ضمن برنامج “بلا رحمة”: “الانتخابات النيابية التي مرت أثبتت ان فريق التيار الوطني الحر خسر شعبية بنسبة 35 في المئة وهو يعترف بهذه الخسارة وهذا سينسحب على الانتخابات البلدية”.

واعتبر انه “ليس من عمل المجلس النيابي ان يطلع على جهوزية الوزارة وما اذا كانت تستطيع اجراء الانتخابات البلدية بل واجبات الحكومة وما حصل كان عراضات”.

وتابع: “دور السلطات المحلية مهم جدا في جو التعطيل والشغور في الرئاسة الأولى فهي على تواصل مباشر مع المغتربين والمتمولين وباستطاعتها ان تعمل مكان الدولة”.

وتحدث عن مناورة تحصل و”يمررون لبعضهم باسات ليصلوا الى صفقات معينة في موضوع الرئاسة. وكمعارضة يجب ان نكون موحدين وهناك احتمال ان ينتقل التيار من ضفة التمايز عن الثنائي الشيعي الى ضفة التماهي معه ضمن سلة متكاملة”.

وأردف: “خوفي ألا تحصل جهوزية كثورة الأرز التي تم الاتحاد فيها تحت عنوان سيادة لبنان، وان تكون للصفقة ارتدادات سلبية على المسيحيين كما حصل عندما دخل الاحتلال السوري الى لبنان”.

ورأى عبد المسيح انه “يتعين على المعارضة اليوم ان تتفق على اسم واحد للرئاسة، وقال: “اذا حصلت جلسة غدا أصوت لميشال معوض والبديل هو شخص لديه صفات معوض نفسها”، لافتا الى ان “المشكلة عند الفريق الآخر هي في اسم معوض اذ يعتبرونه رئيس تحد، ويمكن ان يسبب مشاكل والمجلس النيابي اليوم مقسوم الى ثلاثة أجزاء”.

وأشار الى ان “فرنسا لم تتراجع عن دعم ترشيح فرنجية لا بل قالت له اعمل أكثر واستمل التيار الوطني الحر او القوات اللبنانية وكل هذا يحصل بعدم رضى السعودية، ولكن الى متى؟ السعودية حاليا غير راضية على سليمان فرنجية لأنها تريده غير منغمس بالفساد وليس على علاقة بحزب الله”.

وأوضح ان التيار يميل أكثر الى ناجي البستاني، لافتا الى ان “أحدا لم يفاتح جهاد أزعور بخصوص موضوع الرئاسة”.

وجزم عبد المسيح ان “حزب الكتائب لن يقبل بسليمان فرنجية رئيسا حتى لو اتحدت المعارضة على اسمه”، وشدد على ان “البلد لا يحتمل الفراغ ولا ان نأتي برئيس ونبقى ثمانية أشهر بلا تشكيل حكومة”.

وإذ اعتبر ان المشكلة في لبنان سياسية، لفت الى ان “المطلوب رئيس سياسي بامتياز لإنهاء العزلة عن لبنان وإعادة هيكلة كوادر الدولة، وهذا البروفيل موجود بسمير جعجع، سامي الجميل وميشال معوض، ولكن من منهم يستطيع فك عزلة لبنان وتطبيق اتفاق بعبدا ومعالجة سلاح حزب الله والبروفيل الاقتصادي يجب ان يتمتع به رئيس الحكومة”.

وختم عبد المسيح: “بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لم يعد هناك مبرر لوجود سلاح حزب الله لا بل يسبب لنا تحديا وازمات. الدولة القوية في القرن الـ21 هي الدولة القوية اقتصاديا فالشيعة ومن ضمنهم اللبنانيون يريدون رئيسا يحمي ظهرهم وظهر العلوي والسني والمسيحي”.