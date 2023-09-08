عبد المسيح: المطلوب "ساعة صفر" لانتخاب رئيس

أشار النائب أديب عبد المسيح عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “في لبنان، حركة فتح تُطمْئن أنها لم تعلن بعد ساعة الصفر لبدء عمليتها في عين الحلوة، في الإمارات ساعة الصفر كانت لحظة رجوع رائدهم من الفضاء”.

عبد المسيح سأل في تغريدة له اليوم الجمعة: “متى ساعة الصفر للنازحين الطرواديين منهم أو لاندلاع مواجهة في الجنوب؟ بينما المطلوب ساعة صفر لانتخاب رئيس وإصلاح البلد”.

في لبنان، حركة فتح تُطمْئن أنها لم تعلن بعد ساعة الصفر لبدء لعمليتها في عين الحلوة ، في الإمارات ساعة الصفر كانت لحظة رجوع رائدهم من الفضاء. متى ساعة الصفر للنازحين الطرواديين منهم أو لإندلاع مواجهة في الجنوب؟ بينما المطلوب ساعة صفر لإنتخاب رئيس و إصلاح البلد.#أديب_عبد_المسيح — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) September 8, 2023