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عبد المسيح: المطلوب "ساعة صفر" لانتخاب رئيس

منذ 16 دقيقة
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

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أشار النائب أديب عبد المسيح عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “في لبنان، حركة فتح تُطمْئن أنها لم تعلن بعد ساعة الصفر لبدء عمليتها في عين الحلوة، في الإمارات ساعة الصفر كانت لحظة رجوع رائدهم من الفضاء”.

عبد المسيح سأل في تغريدة له اليوم الجمعة: “متى ساعة الصفر للنازحين الطرواديين منهم أو لاندلاع مواجهة في الجنوب؟ بينما المطلوب ساعة صفر لانتخاب رئيس وإصلاح البلد”.

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