عبد المسيح: تحية فخر وامتنان لكل عامل وعاملة

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة “أكس”: “تحية فخر وامتنان لكل عامل وعاملة في يومكم العالمي. أنتم القلب النابض لعجلة الحياة، وبجهودكم تبنى الأوطان وتزدهر المجتمعات. وعطاؤكم لا يُقدّر بثمن كل عام وأنتم بخير”.

تحية فخر وامتنان لكل عامل وعاملة في يومكم العالمي. أنتم القلب النابض لعجلة الحياة، وبجهودكم تبنى الأوطان وتزدهر المجتمعات. وعطاؤكم لا يُقدّر بثمن كل عام وأنتم بخير#laborday #masahalb #adibabdelmassih #عيدالعمال #مساحة #أديب_عبد_المسيح @Masahalb pic.twitter.com/cO3htDLRxz — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) May 1, 2025