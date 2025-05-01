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عبد المسيح: تحية فخر وامتنان لكل عامل وعاملة

منذ 8 ساعات
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة “أكس”: “تحية فخر وامتنان لكل عامل وعاملة في يومكم العالمي. أنتم القلب النابض لعجلة الحياة، وبجهودكم تبنى الأوطان وتزدهر المجتمعات. وعطاؤكم لا يُقدّر بثمن كل عام وأنتم بخير”.

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