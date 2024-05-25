عبد المسيح: زيارة لودريان لا تحمل أي معطيات جديدة

في ظل المشهد الأمني المتوتر، لا يزال الاستحقاق الرئاسي يراوح مكانه رغم المساعي المبذولة حتى الساعة من قبل اللجنة الخماسية وعودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل.

وقد أشار النائب أديب عبد المسيح إلى أن زيارة لودريان لا تحمل أي معطيات جديدة، باستثناء تقديم جرعة دعم للجنة الخماسية على ما تقوم به من جهود مشكورة.

عبد المسيح رأى في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أن ما يؤخر انتخاب الرئيس يكمن في التباين الحاصل بين القوى السياسية، إذ إنَّ هناك فريقاً يريد الحوار وآخر يرفض هذا الطرح، ويفضل التشاور، وثالت يريد حوارات جانبية ثنائية أو ثلاثية من دون رئيس ومرؤوس.

وأعاد عبد المسيح التأكيد أن كل المسؤولين الأميركيين والأوروبيين وموفدي البنك الدولي الذين التقوهم في زيارتهم إلى أوروبا وأميركا، أبلغوهم بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية أولاً رافضين التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.