عبد المسيح: شرعية واحدة تحمي الوطن اسمها الجيش

منذ ساعة واحدة
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

كتب النائب أديب عبد المسيح على منصة “إكس”: “بعد كشف مخابرات الجيش نفقاً في اليمّونة يحتوي على أكبر معمل كبتاغون ومخدرات بمعدات متطورة وأبواب مموهة تتأكد الحقيقة: شرعية واحدة تحمي الوطن اسمها الجيش، ولا شرعية تُتاجر بدمه ومصيره لحساب الآخرين وهي غارقة في الكبتاغون وتزوير العملات. بين شرف السلاح وخيانته الفرق واضح”.

