عبد المسيح عن تقاطع المعارضة و"التيار": عوّمنا السمكة وشبكنا مفخوت

اعتبر النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّ “المعارضة أخطأت حين تقاطعت مع التيار على إسم رئاسي”.

وأضاف: “حرقنا الإسم، كرسنا واقعًا ظرفيًا هشًا، ساومنا على شخصية من دون التوافق على أولوياته الرئاسية. راح التقاطع ورجعنا للمقاطعة، بل نختلف اليوم على ملف الجيش المفروض أن يجمع أكثر”.

تابع: “الخلاصة: عومنا السمكة وشبكنا مفخوت”.

أخطأت المعارضة حين تقاطعت مع التيار على إسم رئاسي.حرقنا الإسم، كرّّسنا واقعاً ظرفياً هشاً،ساومنا على شخصية من دون التوافق على أولوياته الرئاسية. راح التقاطع و رجعنا للمقاطعة بل نختلف اليوم على ملف الجيش المفروض أن يجمع أكثر.

الخلاصة: عوّمنا السمكة و شبكنا مفخوت.#أديب_عبد_المسيح — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) November 14, 2023