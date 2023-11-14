الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
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عبد المسيح عن تقاطع المعارضة و"التيار": عوّمنا السمكة وشبكنا مفخوت

منذ 7 دقائق
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

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اعتبر النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّ “المعارضة أخطأت حين تقاطعت مع التيار على إسم رئاسي”.

وأضاف: “حرقنا الإسم، كرسنا واقعًا ظرفيًا هشًا، ساومنا على شخصية من دون التوافق على أولوياته الرئاسية. راح التقاطع ورجعنا للمقاطعة، بل نختلف اليوم على ملف الجيش المفروض أن يجمع أكثر”.

تابع: “الخلاصة: عومنا السمكة وشبكنا مفخوت”.

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