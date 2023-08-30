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عبد المسيح قدّم قانون "نايا حنا" لتجريم "الرصاص في الهواء"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2023 11:58 صباحًا
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

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قدّم النائب أديب عبد المسيح اقتراح قانون معجلًا مكرّرًا إلى المجلس النيابي يتعلّق بتجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء تحت مسمى قانون “نايا حنا”.

للاطلاع على اقتراح القانون، إضغط هنا.

وكان عبد المسيح قد أعلن عبر منصة “إكس” منذ أيام عدّة، أنّه سيتقدم نهار الأربعاء باقتراح قانون معجل مكرر، أسماه قانون “نايا حنا”، يشدد فيه ويرفع سقف العقوبات على مطلقي النار في جميع المناسبات كما يجرّم صاحب العقار والقيّم على المناسبة التي أطلقت منه النيران ما لم يسلّم المجرم، وقال: “أنتم مجرمون قاتلون إرهابيون ولا شيء يردعكم إلا المعاملة بالمثل”.

كانت الطفلة نايا حنا، قد توفيت بعد 23 يومًا على إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدت، خلال إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، بعد أن قضت أيامًا صعبة في غيبوبة داخل أروقة المستشفى.

نايا التي قضت نتيجة السلاح المتفلت، كانت تلعب لحظة إصابتها بالرصاصة الطائشة مع رفيقاتها في مدرسة القلبين الأقدسين في الحدث.

الطفلة نايا حنا

الطفلة نايا حنا

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