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عبد المسيح: لإرسال فرقة بحث وإنقاذ لمساندة المغرب

منذ 58 دقيقة
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

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شدد النائب أديب عبد المسيح على أننا “لن ننسى دعم المغرب للبنان خصوصًا بعد تفجير مرفأ بيروت وإقامتهم مشفى ميداني. نطلب من الجيش إرسال فرقة بحث وإنقاذ لمساندة إخوتنا في المغرب ولكم منا الدعم المعنوي والمادي”.

كما توجّه عبد المسيح بـ “كل الحب والمواساة لأهلنا في المغرب لما أصابهم من جراء الزلزال الذي ضرب هذا البلد العزيز”.

من جهة أخرى، كتب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”: “ألف مبروك لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لمناسبة تمديد ولايته بعد القرار الصائب والحكيم من المجلس الأعلى الشرعي. في هذه المرحلة الدقيقة، نسأل الله أن يعطيه الصبر والحكمة ودوام الصحة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين”.

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