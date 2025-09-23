الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبد المسيح: لادراج اقتراح اقتراع المغتربين على جدول أول جلسة

منذ 52 دقيقة
النائب أديب عبد المسيح

النائب أديب عبد المسيح

A A A
طباعة المقال

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”: “شاركتُ اليوم مع زملائي النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، أحمد الخير، إبراهيم منيمنة وغيرهم، في مؤتمر صحافي عقدناه في مجلس النواب، حيث جدّدنا مطالبتنا الواضحة والصريحة بإدراج اقتراح القانون المتعلّق باقتراع اللبنانيين المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

لقد وقعنا معا على اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 يهدف إلى منح المغتربين حق الاقتراع لـ128 نائبا، ويمثل هذا الاقتراح مطلبا لـ61 نائبا وقعوا على العريضة الموجهة إلى رئيس المجلس النيابي.

من موقعي النيابي والسياسي، أؤكد أن هذا الحق ليس تفصيلا، بل هو استحقاق سياسي، قانوني ودستوري، يمسّ مبدأ العدالة والمساواة بين اللبنانيين. المغتربون هم جزء لا يتجزأ من وطنهم، ولهم الحق بالمشاركة في تقرير مصير بلدهم.

المهل تضيق، ومن هنا أدعو رئيس المجلس وهيئة المكتب إلى إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة عامة، ليُحسم الأمر عبر التصويت. عندها سيتبين بوضوح من هو مع حق المغتربين، ومن هو ضده”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عملية الاتلاف وفق المعايير الصحية والبيئية
    بعد فضيحة المسلخ.. ما هي آخر المستجدات؟
    توقيف شخص
    فضيحة المسلخ تابع.. عمليّة دهم وتوقيفات!
    وزير المالية ياسين جابر
    جابر: الأسبوع المقبل إقرار اتفاقية مع البنك الدولي بـ250 مليون دولار للإعمار

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    للقرنفل فوائد رهيبة
    ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟