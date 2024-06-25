عبد المسيح: لا تحرمونا من ثقافة الإمام موسى الصدر

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة “اكس”:

“أناشد سماحة الشيخ علي الخطيب الذي أحترمه وأقدره، وقد زرته سابقا لإيصال رسالة أن الإختلاف في السياسة والمواقف لم يكن ولن يكون من منطلق طائفي إذ إنني من مدرسة معتدلة ومنفتحة، أي إيماني الأورثوذكسي وثقافتي الكورانية وتربيتي الوطنية يعطونني الهوية اللبنانية والمواطنة الصحيحة التي لا تميز ولا تقاطع أي لبناني آخر مهما اختلفت معه في التوجه السياسي، كيف إذا كان صرح بكركي ورأس الكنيسة التي أعطت لبنان الكثير. أرجو من سماحتك ألا تقاطع لقاء بكركي وقل ما عليك أن تقول فوق، لكن لا تحرمونا من ثقافة الإمام موسى الصدر ومشهدية اجتماع رؤساء الطوائف تحت راية لبنان أولا”.

أناشد سماحة الشيخ علي الخطيب الذي أحترمه و أقدره، وقد زرته سابقا لإيصال رسالة أن الإختلاف في السياسة و المواقف لم و لن يكون من منطلق طائفي إذ إنني من مدرسة معتدلة و منفتحة، أي إيماني الأورثوذكسي و ثقافتي الكورانية و تربيتي الوطنية يعطوني الهوية اللبنانية و المواطنة الصحيحة التي… — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) June 25, 2024