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عبد المسيح: لا تحرمونا من ثقافة الإمام موسى الصدر

منذ 6 دقائق

النائب أديب عبد المسيح

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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة “اكس”:

“أناشد سماحة الشيخ علي الخطيب الذي أحترمه وأقدره، وقد زرته سابقا لإيصال رسالة أن الإختلاف في السياسة والمواقف لم يكن ولن يكون من منطلق طائفي إذ إنني من مدرسة معتدلة ومنفتحة، أي إيماني الأورثوذكسي وثقافتي الكورانية وتربيتي الوطنية يعطونني الهوية اللبنانية والمواطنة الصحيحة التي لا تميز ولا تقاطع أي لبناني آخر مهما اختلفت معه في التوجه السياسي، كيف إذا كان صرح بكركي ورأس الكنيسة التي أعطت لبنان الكثير. أرجو من سماحتك ألا تقاطع لقاء بكركي وقل ما عليك أن تقول فوق، لكن لا تحرمونا من ثقافة الإمام موسى الصدر ومشهدية اجتماع رؤساء الطوائف تحت راية لبنان أولا”.

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