عبد المسيح: لتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في افتعال الحرائق

منذ 58 دقيقة
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”: “تجدد الحرائق في أحراج الكورة والبلدات المجاورة لم يعد مجرّد صدفة طبيعية أو إهمال عابر، بل بات ظاهرة مقلقة تهدد بيئتنا، وتدمّر ثروتنا الحرجية، وتعرّض حياة الناس ورجال الإطفاء للخطر.

إنّ تكرار هذه المشاهد يثير أسئلة جدّية حول أسبابها، سواء كانت نتيجة تقصير، أو غياب رقابة، أو ممارسات خاطئة من بعض المستفيدين. و آخر هذه المجازر بحق الطبيعة هي حريق أحراش بلدة أنفه العزيزة.

أطالب بمضاعفة الرقابة والجهوزية من قبل الأجهزة المعنية، وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في افتعال الحرائق أو التواطؤ فيها.

إلا أن ما يمكنني فعله من الناحية العملانية هو الوقوف فعلا لا قولا إلى جانب الدفاع المدني و البلديات من أجل تفادي حصول الحريق، أو تأمين الإنذار المبكر، أو دعم عمل الدفاع المدني في الكوره، لذا أعلن:

1. عن نيتي تقديم هبة كاملة لإستحداث مركز أنفه العضوي، تشمل تكلفة هذا المركز بالكامل و شراء آلية إطفاء لصالحه.

2. ستكون هذه الهبة مشروطة بقرار إنشاء مركز الكوره الإقليمي للدفاع المدني و إلغاء إرتباطنا بإقليم زغرتا.

3. تقديم هبات لمن يرغب من البلديات، عبارة عن ” مسيرات ” لمراقبة الأحراش و الغابات بغية تحديد الأشخاص المحتملين بالتسبب للحرائق، و تأمين التدريب اللازم لإستعمالها”.

