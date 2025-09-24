الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
عبد المسيح: لحماية ضباطنا والبعد عن الإقصاء

منذ ساعتين
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصّة “أكس”: لقائي مع حضرة المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندس، تركز على أهمية دور الجهاز في معركة مكافحة الفساد وتعزيز هيبة الدولة وضرورة دعم الأجهزة الأمنية في الموازنة المقبلة.

شددت أيضا على “ضرورة الوصول إلى حل عادل في مسألة ضباط دورة الصبر والصمود وحماية ضباطنا الأكفاء من باب القانون والبعد عن الإقصاء”.

