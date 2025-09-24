عبد المسيح: لحماية ضباطنا والبعد عن الإقصاء

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصّة “أكس”: لقائي مع حضرة المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندس، تركز على أهمية دور الجهاز في معركة مكافحة الفساد وتعزيز هيبة الدولة وضرورة دعم الأجهزة الأمنية في الموازنة المقبلة.

شددت أيضا على “ضرورة الوصول إلى حل عادل في مسألة ضباط دورة الصبر والصمود وحماية ضباطنا الأكفاء من باب القانون والبعد عن الإقصاء”.

