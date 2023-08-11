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عبد المسيح: لعدم الاستجابة لمحاولات إعادة العمل بمقالع الكوره

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2023 7:32 مساءً
النائب أديب عبد المسيح

النائب أديب عبد المسيح

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شدد النائب أديب عبد المسيح في بيان وزعه مكتبه الاعلامي، الى “عدم الاستجابة لمحاولات إعادة العمل بمقالع الكوره، وقال: “عطفا على الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول محاولات مشبوهة تقوم بها جهات مختلفة لإعادة العمل بمقالع الكوره الخارجة على القانون والمضرة بالصحة والبيئة والمياه الجوفية وبالثروة النباتية والحرجية، التي سبق أن تم إيقافها، وذلك بحجة نقل ستوكات المواد الترابية و الرملية، لذلك، فإنني أعتبر الاستجابة لمثل هذه المحاولات مساهمة مباشرة في معاودة هاجس التلوث البيئي والصحي واستكمالا لمسلسل تدمير الثروة الحرجية والنباتية في الكورة”.

واضاف: “أضم صوتي إلى صوت الجمعيات والمنظمات الحقوقية والبيئية والصحية والزراعية في قضاء الكورة، مطالبا وزيري الداخلية والبلديات والبيئة بعدم الاستجابة للطلبات المذكورة، لأن ذلك يعتبر في حال حصوله خروجا سافرا على القانون، علما بأنه لا يحق لأحد أن يسمح بمتابعة العمل في مقالع شركات الترابة إلا المجلس الوطني للمقالع والكسارات، عملا برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل”.

وختم: “نريد حلا عادلا للصناعة والإنسان في آن معا لكن ضمن حلول متكاملة وتحت سقف القانون، وضمن المعايير البيئية المقبولة”.

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