عبد المسيح: ملف الأسرى والمفقودين في السجون السورية لا يُطوى

منذ ساعة واحدة
أديب عبد المسيح

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”: “صفقة تبادل الأسرى في غزة تنطلق، ما قد يُشكّل محطة مفصلية في مسار إنهاء الحروب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار. أمّا في لبنان، فملف الأسرى والمفقودين في السجون السورية يبقى جرحاً مفتوحاً لا يُطوى إلّا بكشف الحقيقة وإعادتهم إلى أهلهم”.

