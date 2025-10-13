عبد المسيح: ملف الأسرى والمفقودين في السجون السورية لا يُطوى

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”: “صفقة تبادل الأسرى في غزة تنطلق، ما قد يُشكّل محطة مفصلية في مسار إنهاء الحروب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار. أمّا في لبنان، فملف الأسرى والمفقودين في السجون السورية يبقى جرحاً مفتوحاً لا يُطوى إلّا بكشف الحقيقة وإعادتهم إلى أهلهم”.

صفقة تبادل الاسرى في غزة تنطلق…ما قد يشكّل محطة مفصلية في مسار إنهاء الحروب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار. أما في لبنان، فملف الأسرى والمفقودين في السجون السورية يبقى جرحاً مفتوحاً لا يُطوى إلا بكشف الحقيقة وإعادتهم إلى أهلهم. 🇱🇧#أديب_عبد_المسيح #مساحة #adibabdelmassih… — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) October 13, 2025