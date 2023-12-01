عبد المسيح يستذكر الياس سركيس: أتدركون كم نحن بحاجة لرئيس مثله؟

أشار النائب أديب عبد المسيح إلى أنّه “في 10 شباط 1979، كتبت صحيفة البعث السورية: ما سرّ متانة الاقتصاد اللبناني؟ لما الليرة السورية ضعيفة أمام الليرة اللبنانية؟ سوريا تملك آبار نفط وحقول قطن ومصانع جديدة وثروات طبيعية وطاقة بشرية. ماذا يملك لبنان أفضل من سوريا”؟

٣/١- – في ١٠ شباط ١٩٧٩، كتبت صحيفة البعث السورية: ما سر متانة الإقتصاد اللبناني؟ لما الليرة السورية ضعيفة أمام الليرة اللبنانية؟ سوريا تملك آبار نفط و حقول قطن و مصانع جديدة و ثروات طبيعية و طاقة بشرية! — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) December 1, 2023

عبد المسيح أضاف عبر منصة “إكس”: “لم تحصل الصحيفة على جواب، بل حصلنا من صاحب الصحيفة على تدمير لبنان علّنا ننكسر نقديًا أو اقتصاديًا، لكننا لم نفعل. أنا سأجيب: آنذاك وفي خضم الحرب الأهلية والاحتلال، كان لدينا الياس سركيس وبنك مركزي قوي يحافظ على سياسة نقد متينة ولديه احتياط”.

وتابع: “منذ أن تولى أمرنا بعد الحرب الأهلية رؤساء بالتكليف مع حكومات وصاية وفساد فحاكم واحد بأمره، أنجزنا أمرًا واحدًا وهو أنه لن تستطيع صحيفة البعث أن تغار على ليرتها بعد الآن. أتدركون كم نحن بحاجة فورية وحتمية لرئيس مثل الياس سركيس”؟

٣/٣ – منذ أن تولى أمرنا بعد الحرب الأهلية رؤساء بالتكليف مع حكومات وصاية و فساد فحاكم واحد بأمره، أنجزنا أمرا واحدا و هو أنه لن تستطيع صحيفة البعث أن تغار على ليرتها بعد الآن.

أتدركون كم نحن بحاجة فورية و حتمية لرئيس مثل الياس سركيس؟#أديب_عبد_المسيح — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) December 1, 2023