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عبد المسيح يستذكر جريمة المسجدين: جرح طرابلس لن يلتئم إلا بالعدالة

منذ 13 دقيقة
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

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لفت النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”، إلى أنّه “يصادف يوم 23 آب الذكرى العاشرة لجريمة تفجير مسجديّ التقوى والسلام، والتي استهدفت المصلين الذين امتدت إليهم يد الغدر الآثمة التي روّعت عاصمتنا طرابلس وأهلها، وتركت جرحًا نازفًا لن يلتئم إلا بتحقيق العدالة”.

عبد المسيح أضاف: “لذلك، أمام هول هذه الجريمة الإرهابية نطالب القضاء بمحاسبة الفاعلين ومن يقف وراءهم، وإنزال أشد العقوبات بهم ليرتاح الشهداء الذين سقطوا”.

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