عبد المسيح يستذكر جريمة المسجدين: جرح طرابلس لن يلتئم إلا بالعدالة

لفت النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”، إلى أنّه “يصادف يوم 23 آب الذكرى العاشرة لجريمة تفجير مسجديّ التقوى والسلام، والتي استهدفت المصلين الذين امتدت إليهم يد الغدر الآثمة التي روّعت عاصمتنا طرابلس وأهلها، وتركت جرحًا نازفًا لن يلتئم إلا بتحقيق العدالة”.

عبد المسيح أضاف: “لذلك، أمام هول هذه الجريمة الإرهابية نطالب القضاء بمحاسبة الفاعلين ومن يقف وراءهم، وإنزال أشد العقوبات بهم ليرتاح الشهداء الذين سقطوا”.

١/٢- لذلك، أمام هول هذه الجريمة الارهابية نطالب القضاء بمحاسبة الفاعلين ومن يقف وراءهم وإنزال أشد العقوبات بهم ليرتاح الشهداء الذين سقطوا وإنصافا لدمائهم الزكية التي سالت ظلما.. pic.twitter.com/MbLPQXkNS3 — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) August 22, 2023