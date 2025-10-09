الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
عبد المسيح يقترح تحويل أنفاق الجنوب إلى مخازن لتعتيق النبيذ

طالب النائب أديب عبد المسيح الدولة اللبنانية بعدم تفجير أنفاق الحزب، مشيرا إلى أنّه من الممكن الاستفادة منها لناحية تعتيق النبيذ في داخلها.

وكتب عبر حسابه، على “أكس”: “عنقودٌ من زجاجات لا من قنابل.. مشروع تعتيق النبيذ في أنفاق الجنوب. سأتقدّم باقتراح رسمي إلى الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية يقضي بعدم تفجير أو هدم الأنفاق المكتشفة في الجنوب، لما تمتلكه من قيمة مضافة يمكن تحويلها إلى منشآت ذات طابع اقتصادي وسياحي — تحديدًا مخازن لتعتيق النبيذ على غرار أنفاق Milestii Mici في جمهورية مولدوفا، التي كانت أنفاقًا عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وتحولت اليوم إلى أكبر أقبية نبيذ في العالم، تضم أكثر من مليون ونصف زجاجة أقدمها يعود لعام 1968″.

أضاف:” إنّ تحويل هذه المعالم من مواقع خلافية أو غير شرعية إلى رموز وطنية منتجة، يعبّر عن قدرتنا كلبنانيين على تحويل التحديات إلى فرص، تمامًا كما يمكننا أن نحوّل اختلافاتنا إلى مصدر غنى ووحدة”.

